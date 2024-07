Giovanni Toti, oggi potrebbero arrivare le dimissioni del governatore

Il Consiglio regionale

Ieri si è tenuto un Consiglio regionale ad alta tensione. Con lo scranno del governatore Toti vuoto, si è discusso l'assestamento di bilancio di previsione della Regione Liguria nel triennio 2024-2026. Ma la questione Toti, con l’ipotesi dimissioni e le future elezioni regionali, è entrata in molti degli interventi in aula. "Siamo ai titoli di coda e nessuno riesce ad ammettere che è finita. Non avete il coraggio politico di dirlo. Il destino di quello che accade in questa regione non si discute qua. Non c'è neanche la dignità politica di affrontare in aula la crisi della destra. È evidente che siete a fine corsa. Non dovete indignarvi, ma dovete prenderne atto”, ha detto il capogruppo del Pd Luca Garibaldi. “Se perdete stavolta, con tutto quello che avete fatto, farete ridere. Avete avuto tutti gli aiuti possibili. Riuscirete a far cadere questa amministrazione ma non cadrà qua dentro perché la compattezza della maggioranza ha tenuto. Sui temi importanti non ci siamo mai divisi”, ha risposto il consigliere di Forza Italia Vaccarezza.