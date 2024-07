Toti, nuovo interrogatorio dopo le accuse di finanziamento illecito

È in programma oggi alle 13, in videocollegamento dalla caserma di Spezia, l’interrogatorio di garanzia per Giovanni Toti: per il governatore della Liguria il giudice delle indagini preliminari ha disposto una nuova misura domiciliare con l’accusa di finanziamento illecito per gli spot elettorali delle comunali di giugno 2022 proiettati sul maxischermo di Terrazza Colombo, di proprietà dell'editore dell'emittente locale Primocanale, Maurizio Rossi. Passaggi pubblicitari, secondo i pm Federico Manotti e Luca Monteverde, pagati sottobanco da Esselunga in cambio dell'accelerazione degli iter burocratici per aprire i nuovi supermercati a Sestri Ponente, Savona e Rapallo. Sono indagati per lo stesso reato anche l'ex braccio destro di Toti, Matteo Cozzani, l'ex membro del Cda Francesco Moncada e Maurizio Rossi.

La vicenda

Toti, difeso dall'avvocato Stefano Savi, con ogni probabilità non risponderà all’interrogatorio. "La nuova misura - ha spiegato il legale - non modifica lo stato di fatto e di diritto relativo all'inchiesta. Ci stupisce la tempistica della stessa. Nel merito, le nuove accuse non aggiungono nulla di nuovo". Per il giudice, invece, ci sarebbe "il pericolo attuale e concreto che il presidente commetta altri gravi reati della stessa specie e, in particolare, che possa reiterare analoghe condotte di finanziamenti illeciti". E fa riferimento ai nuovi accertamenti in corso anche per gli spot elettorali delle politiche di settembre 2022. Il pericolo di reiterazione del reato "si configura vieppiù concreto ove si consideri che il predetto continua tuttora a rivestire le medesime funzioni", continua il gip. Secondo l'accusa, Moncada avrebbe finanziato 5.560 passaggi elettorali pubblicitari facendo sborsare a Esselunga circa 55.600 euro. I passaggi sarebbero "stati materialmente erogati da Ptv spa ma offerti dal colosso dei supermercati in modo occulto e cioè senza alcuna delibera da parte dell'organo sociale competente, senza una regolare iscrizione a bilancio e senza procedere ad alcuna dichiarazione congiunta". A spiegare il meccanismo è lo stesso Rossi a Moncada: "Posso dire che gli do 10 passaggi e poi per dire gliene do 50… sono io che ho uno che fa la programmazione che la sbaglia regolarmente un co*****e...". Il programmatore è stato sentito e ha confermato che Rossi gli disse di aumentare i passaggi per Toti ma che questo succede "con tutti i contratti del maxischermo". L'accordo sarebbe stato stipulato a una riunione in Regione, a telefoni spenti, a marzo 2022. In mezzo ci sarebbero state le pressioni da parte di Cozzani ai funzionari regionali per velocizzare le pratiche.