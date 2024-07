Giorgia Meloni ad agosto potrebbe tornare in vacanza in Puglia

La Presidente del Consiglio potrebbe scegliere di trascorrere nuovamente le vacanze in Puglia, a Ceglie Messapica, come lo scorso anno

Anche quest’anno, Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, potrebbe trascorrere le sue vacanze estive in Puglia. Si prevede che Meloni, accompagnata dalla figlia Ginevra e dagli amici di lunga data, tornerà nel "Tacco d’Italia" per le ferie d'agosto. Tra gli amici, non dovrebbe mancare il sottosegretario barese di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, insieme alla moglie Laura e alle due figlie gemelle.

La scelta della Valle d'Itria L’anno scorso, Meloni ha soggiornato nella suggestiva masseria Beneficio a Ceglie Messapica, un'opzione che rimane sul tavolo anche per quest'anno. La decisione finale sulla location non è ancora stata presa, ma la leader di Fratelli d’Italia apprezza particolarmente la Valle d’Itria. Questa regione offre la discrezione necessaria per una figura sempre sotto i riflettori, combinata con la possibilità di esplorare le splendide spiagge e la rinomata enogastronomia pugliese. approfondimento Puglia, da Torre dell'Orso a Porto Selvaggio: le spiagge più belle

Puglia, Relax e Politica La Puglia, con i suoi paesaggi mozzafiato, ha recentemente ospitato eventi di rilevanza internazionale, come il G7 nel resort Borgo Egnazia, a Savelletri. Questa scelta ha sottolineato l'importanza strategica dell’Italia nei contesti globali, anche grazie alla storica partecipazione di Papa Francesco. Con un'agenda politica sempre in evoluzione, non è da escludere che Meloni possa trascorrere il suo tempo libero in Puglia proprio quando sarà annunciato l'organigramma della nuova Commissione Europea, in cui si prevede un ruolo significativo per il ministro salentino Raffaele Fitto. approfondimento Mare più pulito d'Italia 2024, la classifica delle regioni