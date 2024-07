Salewa sceglie un testimonial sudanese, commenti razzisti sul web

La vicenda ha riguardato una pubblicità dell'azienda nella quale compare un modello francese di origini sudanesi, preso di mira dagli haters. "La nostra posizione sull'inclusione anche in montagna non cambia. La montagna è di tutti", ha spiegato il direttore marketing del brand, Thomas Aichner. "Già in passato abbiamo fatto campagne con modelli di diversi colori di pelle. Per noi tutti gli uomini sono uguali", ha aggiunto

Diversi commenti razzisti sotto una pubblicità pubblicata online di Salewa, azienda che opera a livello internazionale e che vende materiale tecnico per gli appassionati della montagna, sono comparsi a corredo di una foto nella quale compare un ragazzo di colore, alimentando il dibattito oltre che l’indignazione sui social. Il testimonial, un modello francese di origini sudanesi, è stato preso di mira ed accostato a ladri e profughi. Il produttore bolzanino è dovuto intervenire, cancellando gli interventi non consoni. "La nostra posizione sull'inclusione anche in montagna non cambia. La montagna è di tutti", ha spiegato il direttore marketing di Salewa, Thomas Aichner. "Già in passato abbiamo fatto campagne con modelli di diversi colori di pelle. Per noi tutti gli uomini sono uguali", ha aggiunto.