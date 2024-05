Usa, tre afroamericani fatti scendere dal volo per "cattivo odore"

Tre uomini afroamericani hanno intentato una causa per discriminazione razziale contro la compagnia aerea American Airlines, sostenendo che li aveva allontanati da un volo dopo un reclamo relativo al loro cattivo odore. Lo racconta la Bbc, spiegando che i tre uomini - Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph e Xavier Veal - che non erano seduti insieme e non si conoscevano, affermano di essere stati fatti scendere dal volo che il 5 gennaio partiva da da Phoenix, Arizona, per raggiungere New York. "American Airlines ci ha individuati perché neri, ci ha messo in imbarazzo e ci ha umiliati", hanno dichiarato i tre uomini in una dichiarazione congiunta. "Non c'è altra spiegazione se non il colore della nostra pelle", hanno detto i tre in una dichiarazione, aggiungendo che "chiaramente si tratta di discriminazione razziale".