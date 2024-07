Le prime pagine dei quotidiani di oggi 18 luglio: la rassegna stampa

Giornata decisiva per la conferma di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione europea. I dubbi di Meloni e le trame della vigilia dominano le aperture della maggior parte dei giornali, dove c'è spazio pure per la politica Usa, con i nuovi protagonisti della campagna trumpiana, dalla nuora Laura all'aspirante vicepresidente J.D. Vance. In evidenza anche il discorso 'laburista' di Re Carlo. Sugli sportivi tocca all'ultimo colpo della Juventus, che strappa il colombiano Cabal all'Inter: affare da 12 milioni