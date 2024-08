Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 agosto: la rassegna stampa

Guerre sempre in primo piano sui quotidiani di oggi. Dal Medioriente, con la liberazione di un ostaggio israeliano dai tunnel di Hamas, all’Ucraina con Zelensky che prepara la risposta agli ultimi attacchi a tappeto di Putin. In Italia: possibile svolta nel caso sull’omicidio di Sharon Verzeni. Gli investigatori cercano di identificare l’uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere. Oggi al via le Paralimpiadi di Parigi: alla cerimonia di apertura anche Mattarella