Gli italiani residenti all'estero sono in aumento: i dati Istat 2022

Dopo Londra, dove risiedono per lo più uomini e tra i più giovani dell'intero contingente residente all'estero, Buenos Aires è la seconda città con il maggior numero di italiani registrati, con oltre 322mila residenti. Qui, la maggioranza è costituita da donne e l'età mediana è di 49 anni. Restando in Argentina, tra le prime venticinque città sedi di consolato con più registrazioni di italiani ci sono anche Rosario, Cordoba e La Plata (rispettivamente con 137mila, 101mila e 86mila italiani), in lieve prevalenza donne e con un'età mediana compresa tra i 42 e i 47 anni.

43 anni l’età media degli italiani all'estero



Sempre in base agli ultimi dati Istat, l’età media degli italiani all'estero è di 43 anni. Gli uomini rappresentano il 53% di questa popolazione, anche se la distribuzione di genere varia notevolmente a seconda del paese di residenza. Analogamente è differenziata anche l'età mediana: va dai 33 anni per gli italiani in Austria ai 58 anni per quelli in Canada. Tra i principali Paesi di residenza estera degli italiani si osserva una più forte concentrazione nelle classi di età più anziane e una predominanza maschile quando si considerino i soli nati in Italia, conseguenza di una storia migratoria meno recente. Al contrario, tra gli italiani nati all'estero, c’è una distribuzione per genere più equilibrata e un'età media più giovane.



Più nascite di italiani in Germania, Svizzera e Regno Unito



Nel 2022, 25mila bambini sono nati da genitori italiani residenti all'estero, con la maggior parte delle nascite avvenute in paesi europei (70,4%), in particolare Germania (17,4%), Svizzera (14,6%) e Regno Unito (10%). Il consolato con il maggior numero di nascite è quello di Londra, con oltre 2mila nuovi nati (8% del totale), seguito da Zurigo (oltre 1.400, pari al 5,6%) e Parigi (oltre 1.000, pari al 4,1%). Inoltre, come rilevato dall’Istat, la stragrande maggioranza delle nascite (98,8%) avviene all'estero, con meno di 300 bambini nati in Italia e poi registrati come residenti all'estero, soprattutto nei Paesi europei (Regno Unito, Germania, Svizzera e Francia). Nel 97,8% dei casi, il paese estero di nascita coincide con il paese estero di residenza, mentre tra i nati in Italia solo nel 34,9% dei casi il Comune di nascita coincide con quello di iscrizione in Aire. Quanto al tasso di natalità, complessivamente il valore è pari a 4,3 per mille, ma si osservano oscillazioni significative tra i continenti esteri di residenza, con i valori più alti registrati tra gli italiani residenti in Europa (5,5 per mille). I tassi di natalità sono più bassi nel continente americano (2,5 per mille), anche laddove si concentra una quota importante di italiani, come ad esempio in Brasile (3,3 per mille) o in Argentina (1,9).



Rimpatri: il 45,9% diretto al Nord Italia



Per quanto riguarda i dati dei rimpatri, in base ai dati Istat, il 45,9% è diretto verso il Nord, il 19,7% al Centro e il 34,4% nel Mezzogiorno. La Lombardia è la regione con il maggior numero di rimpatri, con il 17,8% dei rientri, seguita da Lazio (10,6%), Sicilia (9,5%) e Campania (8,2%). In particolare, dei 74mila rimpatri registrati nel 2022 quasi 48mila (63,9%) sono quelli provenienti dall'Europa (52,6% da Paesi Ue e 11,3% da Paesi extra Ue). Rispetto agli espatriati, tra i rimpatriati si osserva una quota minore di giovani tra i 20 e i 39 anni. Inoltre, la composizione per titolo di studio è diversa: il 47,7% ha un titolo di studio inferiore al diploma, mentre solo il 22,8% è laureato.

