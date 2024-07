Vede giudice sotto processo, lascia consigliera del Csm Rosanna Natoli

La consigliera laica, in quota Fratelli d'Italia, ha lasciato dopo che sono stati depositati agli atti i colloqui con la giudice di Catania Sivillo, sotto procedimento disciplinare

Un colloquio privato con la giudice civile di Catania Maria Fascetto Sivillo, nei confronti della quale è in corso un procedimento disciplinare. Questo ha fatto scoppiare il 'caso' al Csm che coinvolge la laica, eletta in quota FdI e concittadina del presidente del Senato Ignazio La Russa, Rosanna Natoli.

L'incontro

Natoli ha incontrato nel suo studio Fascetto Sivillo, elargendole consigli su come affrontare il suo procedimento disciplinare di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura, contravvenendo dunque al segreto della Camera di consiglio. Quel colloquio privato, però, è stato registrato a sua insaputa e consegnato proprio alla Commissione disciplinare che, a sua volta, lo ha girato alla Procura di Roma per verificare la presenza di reati. Di fronte alla registrazione di quell'incontro, trascritto peraltro in un faldone di oltre 100 pagine, Natoli ha deciso di rassegnare le dimissioni e lasciare il Csm.