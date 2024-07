Trentino, ordinato l'abbattimento di un'orsa dopo l'aggressione

Intanto nella tarda mattina di oggi, intorno alle 11.30, un biker è stato inseguito da un orso mentre percorreva un sentiero in località Ciago, nel comune di Vallelaghi, in Trentino. L'uomo, rincorso per qualche decina di metri dal plantigrado, è riuscito a fuggire.

L'incontro

L'incontro "è l'ennesimo di una lunga serie. Il nostro è uno de primi territori che l'orso ha frequentato stabilmente" ha detto il sindaco di Vallelaghi, Lorenzo Miori. "La località è un corridoio ecologico molto frequentato dalla fauna, e anche dagli orsi", ha spiegato, sottolineando che tra orso e biker "non c'è stato contatto" e che fortunatamente non è successo "niente di grave". Il ciclista, una persona del posto, avrebbe sentito una presenza dietro di lui e girandosi si sarebbe accorto di essere seguito da un orso. "In quel momento ha proseguito ancora più veloce con la sua bici", ha spiega il sindaco specificando che la presenza dell'orso in zona viene vissuta come un "problema da una buona parte della popolazione".