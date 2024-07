Cosa fare se si incontra un orso e come difendersi: i consigli

Non è semplice capire se si tratta di un falso attacco oppure no, quindi fingere di essere morti prima del contatto fa percepire all’orso di non costituire per lui un pericolo. Meglio sdraiarsi a terra, intrecciare le dita delle mani dietro il collo e con le braccia proteggersi il capo, cercare di rimanere immobili finché l’orso termina l’attacco e si allontana. Non fuggire, non gridare e non tentare di colpirlo. Se si indossa uno zaino potrebbe essere utile per proteggersi