Montagna, alpinista cade in un crepaccio sul Bianco: disperso

Un alpinista è disperso nella zona del rifugio Gonella nel gruppo del Monte Bianco dopo essere caduto in un crepaccio e, come riferisce il Soccorso Alpino Valdostano, la dinamica dell'evento lascia poche speranze sulla sopravvivenza. Ad allertare il Soccorso alpino è stato un gruppo di alpinisti che hanno riferito della scivolata di un loro componente durante l'attraversamento di un canale in prossimità del rifugio. Il materiale rimasto sul canale, tra cui la piccozza, e la testimonianza dei compagni rendono certa la caduta nel crepaccio terminale e la natura del luogo rende impossibile il recupero dell'alpinista. Gli altri tre, illesi, sono stati portati a Courmayeur a disposizione della Guardia di Finanza per gli accertamenti relativi all'incidente. Nel corso della giornata di domani sarà effettuato un tentativo di recupero.

L'alpinista disperso sul massiccio del Monte Bianco è un italiano. L'incidente è avvenuto mentre insieme al suo gruppo stava scendendo in direzione del vicino rifugio Gonella (3.071 metri), che si trova lungo la via normale italiana al Monte Bianco. I suoi compagni hanno riferito che è scivolato all'altezza di un canale: la traccia presente lo conferma, come la piccozza trovata più a valle. Una volta scivolato, l'alpinista non è riuscito a fermare la sua caduta lungo il canale, proseguendo fino alla crepacciata terminale - che si trova nel ghiacciaio sottostante - e molto probabilmente sprofondando al suo interno per diversi metri.