Courmayeur, morti due alpinisti precipitati in val Ferret

Due alpinisti sono morti dopo essere precipitati in Val Ferret, nel comune di Courmayeur, in Val d'Aosta. A causare la tragedia il probabile cedimento di un ancoraggio. Un terzo alpinista rimasto in parete è riuscito a dare l'allarme ed è stato recuperato a quota 3.500 metri con il primo sorvolo l'elicottero del Soccorso alpino valdostano. In base a una prima ricostruzione, i due alpinisti morti in Val Ferret sono precipitati per almeno 200 metri. Secondo quanto si è appreso sono entrambi piemontesi