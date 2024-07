Torino, assolti per le botte alle figlie: “Nei campi rom c'è violenza”

Un uomo di 54 anni e una donna di 44, originari della Romania e provenienti da un campo nomadi, sono stati assolti dall'accusa di maltrattamenti nei confronti delle tre figlie piccole. Secondo la Corte d'appello, il “contesto” e le esperienze di vita della coppia li avrebbero portati a credere che “l'unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in famiglia” fosse la violenza

La Corte di appello di Torino ha assolto dall'accusa di maltrattamenti una coppia originaria della Romania e proveniente da un campo nomadi, accusati di aver picchiato le tre figlie. Secondo i giudici, la violenza dei genitori (il padre di 54 anni e la madre di 44) nei confronti delle bambine non rappresenta in questo caso un reato, perché il “contesto” e le esperienze di vita avrebbero portato la coppia a credere che “l'unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in famiglia” fosse la violenza. Con la sentenza si chiude un processo dove si sono mescolati riferimenti continui alla cultura, alla mentalità e alla psicologia delle persone coinvolte.

La vicenda

La storia comincia nel 2016 quando, nell'ambito di un progetto del Comune, la madre e i quattro figli (tre bambine e un bambino) lasciano il campo nome per stabilirsi in un alloggio a Torino, dove il padre va a fare visita di tanto in tanto. Poche settimane dopo, un'operatrice sociale nota che la donna ha "un occhio nero" e raccoglie la confidenza di una delle bambine: "Papà ha di nuovo picchiato mamma". Dopo una serie di accertamenti, inizia il processo a carico dei due genitori, accusati di maltrattamenti nei confronti delle bambine. La sentenza di primo grado si chiude nel 2021 con la condanna di entrambi i coniugi a due anni e sei mesi.

Il processo di appello

In appello tutto si ribalta. La Corte ha preso atto che nessuno ha mai visto sulle bambine segni di violenza e ha concluso che "l'intensità delle percosse non fosse elevata". Le maestre hanno anche dichiarato che a scuola le bimbe si presentavano vestite e pulite. L'accusa di maltrattamenti è però caduta per l'aspetto psicologico. Dopo che la difesa ha evocato "l'abituale contesto violento dei campi rom”, i giudici hanno richiamato "le peculiari condizioni del contesto familiare" sostenendo che ci fossero "notevoli dubbi sulla coscienza e la volontà degli imputati" di commettere un reato. Secondo la Corte, il padre e la madre "sapevano assumere anche quel ruolo di genitori amorevoli che, in quanto tale, non è compatibile con la consapevolezza di sottoporre le bambine a un regime di vessazioni". Due persone che, per formazione e impostazione mentale, "consideravano il metodo delle percosse come l'unico disponibile". Senza volerlo, l'imputata aveva addirittura confessato: "Io le sculacciavo quando erano discole, ma non perché sono una mamma cattiva: è per quello che facevano".