Napoli, mamma picchia e insegue i figli. Avevano rivelato tradimento

Le rivelazioni sul tradimento, poi le botte: è successo a Napoli, dove due bambini sono stati picchiati dalla madre dopo aver confessato al padre che la donna aveva incontrato un’altra persona. Non era la prima volta che la giovane picchiava i figli, di 6 e 9 anni. Dalle indagini dei carabinieri è emerso, infatti, che ai due erano già state provocate delle lesioni per evitare che l’uomo scoprisse le relazioni extra-coniugali della moglie. Per fortuna, in questo caso, una chiamata al 112 ha salvato la famiglia, che si era già riparata nel cortile condominiale per fuggire dalla donna, che, con delle forbici in mano, minacciava i parenti. I bambini sono stati affidati al padre, mentre la madre si trova, al momento, presso il carcere di Pozzuoli.