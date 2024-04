Roma, insulta e maltratta bimbi: sospesa educatrice di un asilo nido

Cronaca

Valditara ha detto che nelle aule “la maggioranza degli alunni deve essere italiana”, sollevando polemiche. Salvini ha rilanciato chiedendo che la quota massima di studenti stranieri in una classe venga abbassata dal 30% al 20%. I dati, però, mostrano una realtà molto diversificata da regione a regione: in alcuni casi la percentuale sale a oltre il 40%. Non è facile, poi, stabilire quali studenti hanno effettivamente difficoltà linguistiche. Anche di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24