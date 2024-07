Stromboli, il vulcano si placa ma l'allerta sull'isola resta rossa

La fase eruttiva è cessata e la colata sulla sciara del fuoco si è fermata, ma sull’isola - per il momento - l’allerta continua a restare rossa. La guardia costiera italiana, dal mare, controlla 24 ore su 24 la situazione, soprattutto nella zona più a rischio dell’isola come ci spiega Fausto Calarco, comandante nave corsi: “Con gli assetti navali della guardia costiera stiamo sorvegliando l’area di interdizione di due miglia dalla sciara del fuoco per garantire la sicurezza della navigazione, dei turisti e i cittadini. I nostri mezzi navali hanno capacità per attività sia logistiche che operative per far fronte a diversi tipi di attività e di urgenze, quindi siamo qui pronti ad intervenire anche in caso di evacuazione. Attualmente l’attività vulcanica è monitorata e noi siamo qui come risorsa per ogni evenienza”.