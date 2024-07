Toscana Virus, morsa da pappatacio e ricoverata per meningite a Padova

Ha contratto l'infezione un'ultra 65enne residente nell'area dei Colli Euganei. Prima ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, la donna ora sta meglio ed è stata trasferita in neurologia all'ospedale di Monselice

Primo caso di Toscana virus del 2024 nel Padovano. Lo ha contratto una donna ultra 65enne residente nell'area dei Colli Euganei, punta da un pappatacio - insetto simile alla zanzara - sviluppando una forma di meningite. Prima ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Madre Teresa di Calcutta di Schiavonia, la donna ora sta meglio ed è stata trasferita in neurologia all'ospedale di Monselice.

Toscana Virus

Il Toscana virus (ECCO COS'E') non è molto conosciuto: è trasmesso da flebotomi (pappataci) e generalmente asintomatico ad esito benigno. I pappataci sono insetti simili a zanzare di piccole dimensioni. Le larve non si sviluppano come per le zanzare in presenza di acqua, ma in luoghi umidi e bui