Previsioni meteo, ondata di caldo africano in arrivo: le zone più colpite in Italia

Già dalla giornata di domani, spiega Ilmeteo.it, la pressione sarà in ulteriore aumento, con l'anticiclone africano pronto a imporsi con sempre maggiore convinzione. Questo sarà garanzia di una giornata stabile su gran parte del Paese; nel corso delle ore pomeridiane potranno verificarsi delle brevi piogge sui rilievi dell'Abruzzo, occasionali pure sulle Alpi. Sulle restanti regioni, tutto sole e clima via via più caldo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Anche il Centro Meteo Italiano prevede per il 9 liglio tempo stabile per tutta la giornata con cieli sereni o poconuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +21 C e +36 C. Ecco le previsioni regione per regione