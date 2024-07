Il maltempo non lascia l'Italia: allerta gialla in 9 regioni

Una perturbazione in arrivo dall'Europa centrale porterà venti di burrasca e temporali anche sui territori meridionali, che finora si sono salvati dalle condizioni avverse registrate al Nord. L'attenzione per il momento è infatti ancora rivolta a Valle d'Aosta e Piemonte, colpiti duramente lo scorso weekend

Il maltempo non sembra voler lasciare l’Italia. Mentre Valle d’Aosta e Piemonte sono impegnate nella conta dei danni per le burrasche dello scorso week-end, per domani – martedì 2 luglio – la Protezione Civile ha valutato allerta gialla su nove regioni: Veneto, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e parti di Toscana, Calabria e Umbria. Anche i territori del Sud dovranno quindi fare i conti con la perturbazione in arrivo dall’Europa centrale: a Napoli per domani è già stata decisa la chiusura dei parchi, del pontile nord di Bagnoli e il divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine ( LE PREVISIONI METEO ).

Perturbazione in arrivo

Il Dipartimento della Protezione Civile avverte che già dalle prime ore di martedì soffieranno venti (anche di burrasca) sulla Sicilia, poi in estensione alla Calabria – in particolare sui canali ionici e sulle aeree del Canale di Sicilia - con mareggiare lungo le coste esposte. Precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Abruzzo, Molise e Puglia, anche queste poi in estensione a Campania e Basilicata. Si attendono rovesci di forte intensità, accompagnati da frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

I danni in Valle d’Aosta e Piemonte

L’attenzione per il momento è però ancora rivolta a Valle d’Aosta e Piemonte, dove è pronta a partire la richiesta di stato di calamità naturale. A Cogne, dove dovrebbe arrivare nelle prossime ore la ministra del Turismo Daniela Santanchè, anche quella di oggi - 1 luglio - è stata una giornata di evacuazione dei turisti: al momento ne sono stati portati via circa un migliaio. A Cervinia si cerca di capire a quanto ammontano i danni che il maltempo ha causati in particolare alle attività commerciali: colpiti soprattutto negozi, bar, ristoranti e garage sulla centrale via Carrel. Non va meglio al Piemonte: il paese di Macugnaga, nella provincia di Verbano Cusio Ossola, viene descritto come un "cantiere a cielo aperto". Tra fango e strade interrotte, l'Anci regionale ha lanciato un appello a portare avanti "una seria riflessione sull'urgenza di realizzare interventi strutturali importanti volti a prevenire nuove emergenze".