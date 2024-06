Maltempo al nord, frane e numerose persone evacuate

Una forte ondata di maltempo ha colpito il nord del Piemonte. Frane e torrenti esondati nelle valli. Allerta gialla anche in Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto. Numerose persone evacuate. Vigili del fuoco soccorrono famiglia bloccata sulle sponde del torrente Orco in piena ascolta articolo

Continua l'ondata di maltempo al Nord Italia. Numerose frane. In Piemonte dove 90 persone sono state evacuate nella notte a Macugnaga, località del Verbano-Cusio-Ossola ai piedi del monte Rosa, a causa dell'esondazione del torrente Tambach. Le località colpite sono Staffa e Pecetto, dove l'acqua è uscita dagli argini riversandosi nelle vie del paese. Non ci sono feriti. Il sindaco del paese, Alessandro Bonacci, ha aperto il municipio per ospitare le persone in difficoltà. Altri sono stati ospitati nella caserma dei carabinieri. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco. Il maltempo che ha colpito la Val d'Ossola si è riversato anche in territorio elvetico. Interessata in particolare la Vallemaggia, nell'Alto Canton Ticino.

Frane nell'alta Valle Orco I centri abitati di Noasca e Ceresole Reale, nell'alta Valle Orco (Torino), sono isolati da ieri per via di due frane che si sono abbattute nelle località Zaunere e Fornolosa. La strada provinciale 460 del Gran Paradiso è stata chiusa. A Noasca, dove risultato caduti 172 mm di acqua, la cascata formata dal torrente Noaschetta si è ingrossata al punto da coprire il ponte sulla strada prima di gettarsi nell'Orco. approfondimento Maltempo, torrenti esondano a Cogne: sale allerta nel paese isolato

Numerosi interventi dei vigili del fuoco

Si contano a decine le persone sfollate nelle vallate alpine del Torinese per le conseguenze del maltempo. A Locana, in Valle Orco, in 37 sono state trasferite da un ristorante rimasto isolato dopo una frana. A Chialamberto, località della Val Grande che ieri è stata interessata da una colata di fango e detriti, è stato evacuato un condominio di 50 persone. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire anche in pianura. A Mathi hanno trasferito due famiglie per il rischio di esondazione del torrente Stura di Lanzo; a Montanaro è stata soccorsa una famiglia belga, con una bimba di 3 anni, che sostava sulle sponde del torrente Orco ed è rimasta bloccata dalla piena. approfondimento Un uomo di 71 anni sepolto da una frana nel Piacentino

Frana in Ossola, turisti bloccati In Piemonte la zona più colpita e' quella della Val Divedro: una frana è caduta tra San Domenico di Varzo e la localita' Nembro a Varzo, sul Rio Croso, lungo la strada che sale all'alpe Veglia. Molto seria e' la situazione anche nella zona del passo del Sempione. Una colata detritica si è riversata sul versante elvetico della strada. Non ci sono feriti, ma il passo del Sempione e la strada tra Briga e Ried sono ora chiusi fino a nuovo avviso. Per motivi di sicurezza, le autorita' sconsigliano vivamente di recarsi sul luogo dell'evento. approfondimento Maltempo in Veneto, a Castelfranco allagamenti per esondazione Avenale

Valle d’Aosta: Cervinia isolata dopo una frana Allerta frane anche in Valle d'Aosta. A causa di una frana la strada regionale della Valtournenche è chiusa a valle di Cervinia, rendendo di fatto la località turistica isolata. L'amministrazione regionale comunica che "è prevista nelle prossime ore la riapertura a senso unico alternato". Si tratta di uno degli effetti del maltempo che ha colpito la regione alpina, in particolare nella valle di Cogne dove "si sono verificate colate detritiche lungo i canaloni del Pont du Teuf, Costa del Pino, Trajo, Les Ors, Tsa de sèche con esondazione del torrente Valnontey". Chuse la strade regionale da Ozein e le strade comunali di Valnontey e di Lillaz. Si è verificata anche un'esondazione di un torrente a Champoluc in località Magneaz a causa dell'ostruzione di una tubazione. approfondimento Meteo, ancora temporali e grandinate sull’Italia: ecco quando e dove

Esonda il fiume Dora Baltea La statale 26 "della Valle D'Aosta" e' temporaneamente chiusa al traffico a causa dell'esondazione del fiume Dora Baltea, in localita' Bard. Personale Anas, vigili del fuoco e forze dell'ordine sono sul posto per la gestione dell'emergenza e per riaprire al traffico la statale non appena ripristinate le condizioni di piena sicurezza.