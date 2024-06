Un uomo di 71 anni sepolto da una frana nel Piacentino

È successo in Val d'Aveto, zona colpita dal maltempo degli ultimi giorni. Sono in corso operazioni per rimuovere roccia, terra e alberi che si sono staccate. Sul posto vigili del fuoco con squadre specializzate, carabinieri e soccorso alpino

Un uomo di 71 anni della provincia di Bergamo è stato sepolto da una frana in Val d'Aveto, nel Piacentino, zona colpita dal maltempo degli ultimi giorni. Sono in corso operazioni per rimuovere roccia, terra e alberi che si sono staccate. L'uomo, che nella zona ha una seconda casa, si trovava in una strada tra le frazioni di Curletti e Cattaragna, Comune di Ferriere, quando è stato travolto. Sul posto vigili del fuoco con squadre specializzate, carabinieri e soccorso alpino