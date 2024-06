Introduzione

La presenza di un vortice di aria fredda sulla Penisola renderà il quadro meteorologico ancora parecchio instabile nelle prossime ore, specie al Nord dove nel pomeriggio potrebbero arrivare improvvisi acquazzoni, accompagnati da temporali e locali grandinate. Le regioni più a rischio saranno quelle del settore alpino, prealpino e anche molte zone dell'alta Valle Padana e del Triveneto. Anche al Centro, in particolare sulle zone interne della Toscana, su gran parte delle Marche e poi su Umbria, Abruzzo fino al Molise, è possibile l’arrivo di qualche locale temporale. Generali condizioni di bel tempo, invece, al Sud, fatta eccezione per qualche pioggia sparsa su alcuni angoli della Puglia.

Per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna e della Lombardia e gialla sulle restanti aree delle due regioni e su Veneto, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Le condizioni metereologiche saranno in netto miglioramento a partire da domani, quando arriverà un clima più estivo grazie all'anticiclone africano che coprirà tutta l’Italia. Soltanto sulle montagne e nelle vicine pianure del Triveneto ci potranno essere ancora precipitazioni, spesso sotto forma di temporale.