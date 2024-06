Campi Flegrei, esercitazioni antisismiche: si presentano in pochissimi

Trenta partecipanti a Pozzuoli, sedici a Napoli: flop di partecipazione all'esercitazione per il bradisismo. Tensione tra gli sfollati, che sono oltre mille: entro il 15 luglio dovranno lasciare gli alberghi e trovare un'altra sistemazione con un contributo economico che verrà erogato per i successivi sei mesi

Meno di 150 persone hanno partecipato all'esercitazione sul bradisismo nei Campi Flegrei: a Pozzuoli si erano prenotati 300 cittadini volontari, ma si sono presentati solo in 30. A Napoli erano in 16, numero già esiguo al quale sottrarne 7: erano figuranti selezionati dall'Azienda sanitaria locale per la simulazione dell'evacuazione di una rsa con disabili. A Bacoli è andata meglio, erano 103. Complessivamente, la popolazione nell'area più a rischio conta almeno 80mila persone.

Sindaco Pozzuoli: "Pochi a causa dell'emergenza"

A Pozzuoli la scena è surreale: ci sono più persone sugli scogli che volontari nell'area di attesa allestita sul lungomare. "Io penso che i cittadini siano sfiduciati o fatalisti - ammette uno dei partecipanti - E non credono nel piano di emergenza". Ribatte il sindaco Luigi Manzoni, che dice: "Credo che questa scarsa partecipazione sia dovuta al fatto che si sta vivendo ancora un'emergenza. Non credo sia un segnale di sfiducia, anche perché prima d'ora per il bradisismo non si era mai fatto nulla". All’esercitazione, riuscita come racconta chi ha partecipato, è arrivato anche il capo della protezione civile Fabrizio Curcio: “Dobbiamo trovare il modo di migliorare il coinvolgimento, serve sensibilizzare sempre di più le comunità”.

Gli sfollati dovranno lasciare gli alberghi

L’atmosfera è tesa: ci sono oltre mille sfollati a Pozzuoli che entro il 15 luglio, termine appena prorogato da quello iniziale che era il 30 giugno, dovranno lasciare gli alberghi e con il contributo di autonoma sistemazione, che verrà erogato per sei mesi, dovranno trovare un’alternativa: "Gli affitti sono alle stelle - si sfoga una sfollata presente all'esercitazione - finiti i sei mesi che fine farò?"