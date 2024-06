Campi Flegrei, da 400 a 900 euro al mese per chi deve lasciare la casa

Lo stanziamento è al centro del decreto infrastrutture, firmato dal ministro dei Trasporti Salvini, che ha anche dato via libera a fondi per 442 milioni di euro per affrontare l’emergenza sismica che da mesi si sta registrando tra i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli. A gestire gli interventi un commissario straordinario

Un contributo mensile da 400 a 900 euro per chi lascerà le abitazioni soggette al rischio bradisismo: è uno dei cardini del decreto Campi Flegrei approvato dal Consiglio dei Ministri. La misura è al centro del decreto infrastrutture, firmato dal ministro dei Trasporti Salvini, che ha anche dato via libera a uno stanziamento da 442 milioni di euro per affrontare l’emergenza sismica che da mesi si sta registrando tra i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli.

Un commissario

Nel decreto è previsto che a gestire gli interventi sarà un commissario straordinario, che verrà nominato entro 15 giorni. Nel presentare il piano, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sottolinea però che "la gestione degli interventi per i Campi Flegrei non può essere essere affidata alla Regione, ai Comuni o al Dipartimento. Il governo sta dando più di quanto non abbia il dovere di dare" sui Campi Flegrei. E questo perché "emergono gravissime responsabilità, remote e meno remote, omissive e commissive, che coinvolgono tutti gli enti, a cominciare dalla Regione e dai Comuni interessati, Napoli, Pozzuoli e Bacoli".