Il Consiglio dei ministri è convocato per la tarda mattinata. All’ordine del giorno anche l'adeguamento alle norme Ue sulle cripto-attività: previste sanzioni, sia penali che amministrative, per chi esercita abusivamente e viola le regole. Al varo il rinnovo delle concessioni autostradali in scadenza con aggiornamento dei piani economico-finanziari, la razionalizzazione dei commissari straordinari per le infrastrutture e l’intervento anti bradisismo

Il Consiglio dei ministri è convocato per questa mattina alle 11.45. Sul tavolo del Cdm diversi decreti legge, a partire da quello per l’intervento anti bradisismo nella zona dei Campi Flegrei e un altro sulle infrastrutture, annunciato dal ministro Salvini, in cui confluiscono anche misure "per il processo penale". Previsto il rinnovo delle concessioni autostradali in scadenza. All'ordine del giorno della riunione c’è anche l'adeguamento delle norme nazionali alle regole europee sulle criptovalute.

Il Consiglio dei ministri è convocato lunedì 24 giugno 2024, alle ore 11.45 a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: Schema di decreto-legge: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile (Presidenza - Protezione civile e politiche del mare); Schema di decreto-legge: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico e per il processo penale (Presidenza - Infrastrutture e trasporti - Giustizia - Ambiente e sicurezza energetica - Affari esteri e cooperazione internazionale - Economia e finanze); Schema di disegno di legge: Misure relative ai lavoratori frontalieri (Economia e finanze - affari esteri e cooperazione internazionale; Schema di decreto legislativo: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 - Esame preliminare (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr - Economia e finanze); Varie ed eventuali.

La stretta sulle cripto-attività in Cdm

Nel pacchetto è in arrivo una stretta sulle cripto-attività. Previste sanzioni, sia penali che amministrative, per chi esercita abusivamente e viola le regole comunitarie e poteri di regolazione e vigilanza alla Consob e alla Banca d'Italia. Il nuovo decreto legge fissa la cornice di regole per il mercato del bitcoin, dall'emissione e diffusione delle valute virtuali alle autorizzazioni per operare, fino al quadro sanzionatorio. Il provvedimento interviene su un comparto che registra un crescente interesse, soprattutto tra i giovani, ma in cui non mancano rischi. Criticità su cui la Banca d'Italia, che insieme alla Bce è da tempo impegnata a monitorare gli sviluppi del mercato, tiene la guardia alta. E proprio l'Istituto di via Nazionale viene chiamato in causa nel nuovo decreto, che gli affida, insieme all'Autorità di controllo della Borsa, poteri di autorizzazione, vigilanza, revoca e sospensione dei prestatori di servizi per le cripto-attività.

Le sanzioni

Articolato il capitolo sanzioni, che prevede anche il carcere e multe salate, fino a 5 milioni per le fisiche e 15 milioni per gli enti. Sul fronte penale è prevista la reclusione da 6 mesi a 4 anni, con multa da 2.066 a 10.329 euro, per chiunque presti servizi per le cripto-attività, offre al pubblico token o emette token di moneta elettronica in violazione del regolamento europeo. Sanzioni amministrative da 5.000 euro a 5 milioni riguardano invece l'abuso, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. In caso di violazione delle regole da parte di propri rappresentanti e amministratori gli enti vengono ritenuti responsabili e quindi multati da 30.000 a 15 milioni. Arrivano infine a 5 milioni (da 30mila euro a 5 milioni per le persone giuridiche e da 5mila euro a 5 milioni per le persone fisiche) le sanzioni per omessa collaborazione o mancato seguito dato nell'ambito di un'indagine, un'ispezione o una richiesta.