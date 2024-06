Introduzione

Una partita da dentro o fuori, senza alcuna possibilità di appello. L'Italia di Luciano Spalletti, dopo la scoppola ricevuta dalla Spagna, si gioca stasera l'ultima chance di conquistare direttamente gli ottavi di Euro 2024 contro la Croazia. Il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha in serbo un robusto turnover per affrontare l'undici di Zlatko Dalic, che fa dell'esperienza il suo punto forte. Due su tre i risultati a disposizione per l'Italia che, tuttavia, come più volte sottolineato sia da Spalletti che dagli stessi giocatori, non scenderà in campo per il pari.