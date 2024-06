Morti lavoro, governo contro caporalato. Oggi manifestazione a Latina

La ministra Calderone ha incontrato imprese agricole e sindacati dopo la tragedia di Satnam Singh, il bracciante indiano morto a Latina dopo essere stato abbandonato con il braccio amputato. Questo pomeriggio si tiene una manifestazione promossa dalle organizzazioni dei lavoratori con la segretaria del Pd Schlein. Ieri un’altra vittima: un operaio di 34 anni rimasto incastrato tra i rulli di un macchinario nella fabbrica di laminati in vetroresina di Cividale Mantovano in cui lavorava

La prima strada che il governo intende percorrere per fermare la strage è l'aumento dei controlli: l'obiettivo è raddoppiarli dai circa 20 mila attuali con le assunzione di nuovi ispettori che sono in corso. Sul caporalato, in particolare, novità potrebbero essere imminenti. Lollobrigida ha anticipato che "nelle prossime ore, su alcuni aspetti del decreto agricoltura, ci potranno essere emendamenti specifici" anche su sollecitazioni delle parti sociali. "I ministri hanno dato la disponibilità ad accogliere alcune delle nostre richieste che riguardano la rivisitazione soprattutto del sistema del decreto flussi", che regola l'ingresso legale dei lavoratori stranieri, ha riferito la segretaria generale della Uila, Enrica Mammucari. La Fai Cisl ha chiesto il potenziamento dell'ispettorato del lavoro. Per la Flai Cgil, invece, "se non si affronta il problema alla radice cancellando leggi come la Bossi-Fini, si andrà poco lontano". Quanto alle imprese, la Cia-Agricoltori italiani, ha proposto "una black list con i datori di lavoro che pur avendo ottenuto il visto d'ingresso per i lavoratori richiesti, non hanno poi formalizzato il contratto di soggiorno". La Copagri ha chiesto di "stringere le maglie dei controlli" e la Coldiretti ha garantito "tutto il suo sostegno nella lotta contro il caporalato”.

Le manifestazioni

Proprio Coldiretti parteciperà alla manifestazione per Satnam promossa dalla comunità indiana di Latina, il 25 giugno. È quella a cui hanno aderito Fai Cisl e Uila, mentre la protesta della Flai Cgil si terrà oggi, alle 17. Ci sarà anche la segretaria del Pd Schlein ma anche le delegazioni di Alleanza Verdi e Sinistra, con Nicola Fratoianni, M5S Lazio, il commissario di Azione Lazio Alessio D'Amato e la deputata Federica Onori. Il tema scalda anche la politica. Se Italia Viva ha invitato Lollobrigida e Calderone a riferire in aula, i 5 stelle hanno chiesto di istituire il reato di omicidio sul lavoro. L'ex ministro del Lavoro Pd, Andrea Orlando, ha ricordato che il governo ha già la sua legge per intervenire. "Meloni disse: 'non disturberò chi vuole fare', ma almeno garantisca la sicurezza", ha attaccato Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra.

Satnam si poteva salvare

Intanto emerge che Satnam Singh si sarebbe potuto salvare. È morto dopo aver perso molto sangue a causa del ritardo della chiamata effettuata ai soccorsi il bracciante indiano abbandonato davanti alla sua abitazione, senza un braccio, dal datore di lavoro dell'azienda agricola per cui lavorava in nero. In attesa dei risultati dell’autopsia, oggi si tiene anche una giornata di sciopero in cui si fermerà il settore agricolo di Latina. Intanto la moglie di Satnam Singh, irregolare in Italia, starebbe per ricevere il permesso di soggiorno di giustizia.