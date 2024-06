Aereo caduto a Linate nel 2021, la relazione: "Pilota perse controllo"

Secondo quanto spiegato nel documento di 177 pagine, "non sono emerse carenze manutentive a carico dell'aeromobile" e non c'erano condizioni metereologiche particolarmente avverse: "Non è stato possibile escludere categoricamente l'insorgenza di un'avaria", ma è probabile che l'incidente sia da ricondurre "alla perdita di controllo dell'aeromobile da parte del pilota", dovuto anche a carenza di "addestramento ricorrente"

"Non è stato possibile individuare "con incontrovertibile certezza" la causa dell'incidente che però "è ragionevolmente riconducibile alla perdita di controllo dell'aeromobile da parte del pilota". Questo si legge nella relazione finale d'inchiesta pubblicata dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) relativa a ll'incidente aereo avvenuto alle porte di Milano, a San Donato , non lontano dall'aereoporto di Linate, il 3 ottobre 2021. Nello schianto morirono 8 persone.

La relazione sulle cause dell'incidente aereo

Secondo quanto spiegato nella relazione di 177 pagine, "non sono emerse carenze manutentive a carico dell'aeromobile" e non c'erano condizioni metereologiche particolarmente avverse dato che "non è stata riportata presenza di ghiaccio alle quote interessate dall'aeromobile nel corso del volo dell'incidente". "Non è stato possibile escludere categoricamente l'insorgenza di un'avaria che possa avere compromesso la controllabilità dell'aeromobile - si legge - tuttavia, tale ipotesi, sulla base delle evidenze acquisite, risulta essere la meno probabile". È accertata invece "una vistosa deviazione dal percorso previsto dalla partenza strumentale standard senza dichiarazione di eventuali sopraggiunte problematiche tecniche da parte del pilota" durante la quale ha perso il controllo dell'aereo perchè "può esservi stata una saturazione dei processi cognitivi del pilota, con conseguente canalizzazione dell'attenzione sul sistema di navigazione, che avrebbe verosimilmente distolto l'attenzione del pilota dalla condotta basica e manuale del velivolo". "Si ritiene che possa aver contribuito al mancato controllo dell'aeromobile, come anche ad una non adeguata gestione di una eventuale avaria tecnica non catastrofica, una carenza di addestramento ricorrente", conclude la relazione.