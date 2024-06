Rapinavano bancomat con esplosivo, fermata banda nel Foggiano

Sono 8 le persone arrestate dalla polizia di Foggia che aveva dato avvio alle indagini lo scorso febbraio. I malviventi agivano a volto coperto e armati di ordigni esplosivi artigianali per accedere al deposito di denaro. Gli investigatori hanno anche sequestrato diversi ordigni, parrucche, arnesi da scasso e circa 11 chili di esplosivo

Sono stati fermati i componenti della banda di rapinatori che nel Foggiano saccheggiava i bancomat usando esplosivi. La polizia di Foggia ha eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di otto persone: sono accusate di associazione a delinquere finalizzata al furto aggravato agli sportelli postamat e bancomat, rapina, furto in esercizi commerciali, detenzione di armi e fabbricazione di manufatti artigianalmente prodotti denominati marmotte, assimilabili agli ordigni esplosivi utilizzati come armi da guerra.

Le indagini

Le indagini sono iniziate lo scorso febbraio, in seguito ad alcune rapine messe in atto con l'utilizzo di armi che destavano molta preoccupazione nella comunità locale e che provocavano notevoli danni a diversi esercizi commerciali. Dalle indagini portate avanti dal personale della squadra mobile locale e del commissariato di Cerignola, coordinati dalla Procura, è stato possibile individuare i componenti del gruppo specializzato nei furti agli sportelli automatici di aziende di credito anche fuori dalla provincia di Foggia e, nello specifico, in Basilicata, Campania e Abruzzo.