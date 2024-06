Roma, maxi furto da Bulgari in via Condotti: bottino da 500mila euro

I ladri sono riusciti ad entrare nel negozio attraverso un foro dai sotterranei. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Sul posto sono stati eseguiti i rilievi dalla polizia Scientifica. In corso le indagini della Squadra mobile della Capitale

Maxi furto nella gioielleria Bulgari in via Condotti, proprio nel cuore di Roma. L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte dopo che alcuni ladri sono entrati nella gioielleria, passando dai sotterraeni, da un buco creato nel pavimento attraverso il quale sono riusciti ad avere accesso ad un locale di servizio. Secondo le prime stime, il bottino sarebbe di circa 500mila euro. Sull'accaduto sono in corso le indagini dei poliziotti della squadra mobile di Roma.