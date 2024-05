Rapina in casa a Reggio Calabria, macellaio accoltella i due ladri

Un tentativo di rapina in casa è finito con un'accusa di omicidio per la vittima del furto. E' successo a Reggio Calabria, nella casa di un macellaio, che ha accoltellato due delle persone che si erano introdotte nella sua abitazione, ferendone una a morte. I quattro rapinatori sono catanesi ed erano "in trasferta" lunedì scorso a Reggio Calabria: hanno forzato la serratura di una porta laterale provando a raggiungere la camera da letto.

La dinamica

Il proprietario, un macellaio, li ha però scoperti e li ha accoltellati con uno dei suoi utensili utilizzati per tagliare la carne. Uno, il trentenne catanese Alfio Stancapiano, è morto per le complicanze di ferite all’addome. L’altro, quarantaseienne catanese, è stato ricoverato all’ospedale di Messina per ferite gravi: è attualmente lì, sorvegliato dai carabinieri. In fuga, invece, altri due componenti della banda che si sono allontanati a bordo di una Fiat Punto posteggiata poco distante con l’obiettivo di raggiungere i traghetti a Villa San Giovanni.