Nella necropoli daunia di Pietra Caduta, gli studenti di Scienze dei Beni Culturali e Archeologia e della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università degli Studi di Bari - con gli studenti del Liceo Fermi di Canosa coinvolti in incontri di formazione - sono stati impegnati nella bonifica dell’area, nel ripristino delle evidenze archeologiche e nel perfezionamento della base topografica per la corretta georeferenziazione della necropoli: tutte attività preparatorie all’avvio della campagna vera e propria fino al prossimo 28 giugno