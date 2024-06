Bari, disabile spinto in mare da un ragazzino: il video sui social

La scena è ripresa dall'alto. Secondo quanto riportato online, la persona spinta in acqua soffrirebbe di problemi psichici, alcuni utenti pongono il dubbio che sia una messa in scena. Per ora non risultano indagini sul caso

Il punto di vista del video è dall’alto, come se qualcuno stesse riprendendo la scena a distanza. Il filmato, racconta il Corriere.it , è stato pubblicato sui social, accompagnato dalle note di una parodia de “La mia banda suona il rock” di Ivano Fossati, e ripreso dalla pagina “Emergenza baby-gang e bullismo”. Secondo quanto riportato, la persona spinta in acqua sarebbe affetta da problemi psichici.

Le reazioni online

Sconvolti gli utenti online. Qualcuno si chiede se l’azione del ragazzino, nel caso in cui l’altra persona non sappia nuotare, si tratti di tentato omicidio, altri sono convinti sia una messa in scena: “Uno fa finta di fare il balordo e l'altro lo spinge mentre uno li filma ...”, scrive un utente. Tra gli altri, anche il coreografo e direttore artistico Luca Tomassini ha condiviso il filmato, commentanto: "Ho il vomito, non riconosco più questo mondo". Al momento non sembrano essere ancora partite indagini sul caso.