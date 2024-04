Agguato con pugni e calci a Treviso, ragazzi rapinati da baby gang

Cronaca

Il fenomeno è in aumento in Italia e sta creando un allarme sociale diffuso. Meno di un anno fa il primo report sul tema ha disegnato una mappa di questi gruppi regione per regione, dalla banda di Casanova a Bolzano alla Paranza del clan Sibillo. I reati vanno dalle risse agli atti di bullismo, dal disturbo della quiete pubblica agli atti vandalici fino ad arrivare allo spaccio di stupefacenti e a furti e rapine