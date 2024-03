Torino, adolescenti sequestrano e massacrano per 12 ore cinquantenne

I due ragazzi, un quindicenne e un sedicenne, hanno portato l'uomo in banca per fargli prelevare cinquemila euro, dopo averlo torturato per due giorni. Sono stati fermati dai carabinieri di Rivoli, avvertiti dall'impiegata della banca, e ora rischiano la reclusione per sequestro di persona con scopo di estorsione e lesioni gravi

Due adolescenti di quindici e sedici anni, entrambi parte di una baby gang di paese, in provincia di Torino, hanno sequestrato e torturato per dodici ore un cinquantenne. Il motivo? Puro “divertimento”. Si sono giustificati così davanti ai carabinieri di Rivoli, avvertiti da un’impiegata della banca in cui i ragazzini hanno costretto l’uomo a prelevare cinquemila euro. Non sarebbe la prima volta che i due usano violenza sul cinquantenne: “Sono sempre loro, quelli che entrano in casa mia e aspettano che io torni per picchiarmi”, ha confessato la vittima.