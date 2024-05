Via libera all'unanimità della Camera alla proposta di legge bipartisan per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Il testo viene approvato in terza lettura dopo alcune modifiche al Senato ed è legge. Prevede, oltre a una più specifica definizione del bullismo (quale aggressione o molestia reiterata fisica o psicologica di un singolo o un gruppo contro uno e più minori), l'adozione da parte di ogni scuola di un codice di prevenzione e di un servizio psicologico di sostegno. Indica percorsi rieducativi e istituisce, il 20 gennaio la "Giornata del rispetto": si tratta del giorno della data di nascita di Willy Monteiro, il ragazzo ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma nel tentativo di difendere un amico in difficoltà.