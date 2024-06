Meteo, nel weekend con l'anticiclone africano arriva il bel tempo

Sta per tornare l'alta pressione sul nostro Paese, dopo diversi giorni di forte e quasi continua instabilità atmosferica, che ha colpito principalmente il Nord e parte del Centro. Per un ritorno deciso e duraturo dell'alta pressione sull'intero territorio nazionale, bisognerà attendere domenica 16 giugno e, soprattutto, l'inizio della prossima settimana, quando ci sarà un aumento significativo delle temperature, che persisterà per diversi giorni

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da bel tempo e temperature in aumento. Tra sabato 15 e domenica 16 giugno, il sole splenderà e le temperature saliranno progressivamente, anche se non mancheranno alcuni acquazzoni pomeridiani. Infatti, proprio durante qesto fine settimana assisteremo all'avanzata dell'anticiclone di origine africana, che porterà maggiore stabilità atmosferica e un sensibile aumento delle temperature. Già da sabato 15 giugno, gran parte dell'Italia vivrà una giornata pienamente estiva, eccezion fatta per il Nordovest, dove sarà meno caldo, dopo un lungo periodo di frequenti precipitazioni. Fino ad ora non abbiamo ancora avuto un periodo prolungato di sole da Nord a Sud. Domenica 16 giugno, l'alta pressione si rafforzerà ulteriormente, estendendosi sul bacino del Mediterraneo, regalando una splendida giornata di sole alla maggior parte delle regioni. Le temperature saliranno oltre i 30 gradi, specialmente in Emilia Romagna, Marche, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. Da segnalare, tuttavia, il rischio di qualche acquazzone sull'arco alpino e nelle pianure adiacenti durante le ore pomeridiane, specialmente nella giornata di sabato. Si tratterà dei classici rovesci estivi, della durata massima di un'ora.