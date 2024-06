Como, bidello arrestato per violenza sessuale su due studentesse

Un collaboratore scolastico della scuola superiore 'Paolo Carcano' di Como è agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di due studentesse minorenni. Una ragazzina ha raccontato che le violenze da parte del 64enne si sarebbero intensificate nel tempo dopo un primo approccio da parte del bidello che le avrebbe offerto merendine e bibite per adescarla. In alcune occasioni l'avrebbe anche legata a una corda per abusare di lei. Le dichiarazioni della giovane vengono definite dagli inquirenti nell'avviso di chiusura delle indagini, seguito all'arresto di cui si è avuta notizia solo oggi, "ferme, reiterate e logicamente coerenti".