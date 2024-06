Morta a 51 anni Barbara Carron, ex vicepresidente del Padova

Il messaggio sui social: "Non pensate di avere tempo in eterno, ogni cosa è un dono"

Barbara Carron era ricoverata in clinica dove stava affrontando la recidiva di un tumore al seno. Originaria di Asolo, ex vicepresidente del Padova Calcio tra il 2005 e il 2013, Carron fino al 25 maggio la donna aveva aggiornato i suoi follower circa il suo stato di salute. "Non pensate di avere tempo in eterno perché non è così. Vi sbagliate. Pensiamo che tutto torni. Che di tempo ce ne sia in abbondanza: non è così. Il tempo è un'incognita e noi dobbiamo approfittarne perché ogni cosa è regalata, è un dono. Un dono meraviglioso che la Madre Terra ci mette a disposizione", aveva scritto nel suo ultimo post su Instagram, aggiungendo: "Tutto cambia. Questa per me si cambia fortuna. Questa per me si traduce in sincronia di situazioni che poi ne creano altre ed altre ancora".