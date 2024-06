Giada Zanola, la sorella Federica: "Non si è uccisa"

Intervistata dal Corriere del Veneto la ragazza ha raccontato come lei e la famiglia hanno vissuto le ore subito dopo avere appreso la notizia: “Non riuscivamo a renderci conto di nulla, il giorno dopo si parlava già di omicidio. Una notizia terribile” ascolta articolo

Dall’autopsia emerge chiaramente il dato di fatto: Giada Zanola era ancora in vita quando è arrivata sul cavalcavia. Di più purtroppo gli esami non possono dire, forse era priva di sensi, ma era viva prima del volo e prima che un camion le straziasse il corpo. L’autopsia, inoltre, esclude segni di strangolamento o ferite da arma da taglio, ma conferma, alla luce di alcuni lividi sul corpo della giovane mamma, la violenta lite avvenuta due giorni prima della sua morte. "Non si tratta di suicidio" Per Federica, la sorella di Giada, non si tratta di un suicidio. Intervistata dal Corriere del Veneto la ragazza ha raccontato come lei e la famiglia hanno vissuto le ore subito dopo avere appreso la notizia: “Non riuscivamo a renderci conto di nulla, il giorno dopo si parlava già di omicidio. Una notizia terribile”. Federica dopo la tragedia, su Facebook, aveva condiviso una foto di lei e Giada assieme e la scritta “Ciao Tatina”.

"Per noi Andrea era un ragazzo a posto" Benché da subito Federica fosse certa che non si poteva trattare di un suicidio, dichiara di non avere mai compreso la gravità della situazione famigliare della sorella. “Mi fido degli investigatori. Solo loro ci possono aiutare a fare chiarezza. Di sicuro Giada non si sarebbe mai suicidata. Nonostante tutto quello che sta venendo fuori sul compagno dice di non ricordare "episodi che ci abbiano messi in allarme, non abbiamo mai sospettato di nulla, altrimenti saremmo andati subito a denunciare. Per noi Andrea era un ragazzo a posto”. approfondimento Giada Zanola, chi è il fidanzato accusato del femminicidio

L'attesa per gli esami tossicologici Il medico legale durante l'autopsia ha raccolto campioni biologici per verificare un'eventuale intossicazione. Una delle ipotesti da verificare, per gli inquirenti, è che Giada Zanola possa essere stata drogata. In corso anche gli accertamenti sul telefono di Andrea Favero per capire se, come aveva confidato ad alcune amiche, Giada Zanola sia stata ricattata dall'uomo con la minaccia di divulgare alcuni loro video intimi. Non si trova nemmeno il cellulare della donna. Da accertare se sia stato fatto sparire o se sia stato distrutto nell'impatto in autostrada. Molte le domande ancora senza risposta Restano molte le domande aperte sulla morte della giovane mamma, precipitata mercoledì dal cavalcavia della A4: come ha fatto il suo assassino a sollevarla oltre le sponde alte 2 metri? Impossibile, pensano gli investigatori, se la ragazza fosse stata cosciente. approfondimento Gettata da ponte, pm: compagno ha perso la testa per nozze annullate