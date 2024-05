Giada Zanola, chi è Andrea Favero il fidanzato accusato dell' omicidio

L'uomo, camionista di 39 anni, viene descritto "come possessivo e gelosissimo". Aveva alle spalle un matrimonio finito da cui aveva avuto un altro figlio, oltre al bambino nato dalla relazione con Giada

Andrea Favero, 39 anni, camionista, è in carcere con l'accusa di omicidio volontario aggravato per aver ucciso Giada Zanola, 34 anni, buttandola giù da un ponte dell'autostrada A4. Dall'unione tra i due era nato un figlio di tre anni e vivevano insieme nell'appartamento comprato nel 2022 a Vigonza, in provincia di Padova.

"Gelosissimo e possessivo"

Favero, secondo gli inquirenti, non voleva vivere senza di lei ed era ossessionato dall'idea di non vedere più il figlio. "Andrea era gelosissimo e possessivo", raccontano le persone a lui vicine. La 34enne, secondo gli inquirenti, aveva instaurato una relazione con un altro uomo, della quale lei stessa aveva parlato al compagno e i due vivevano ormai da separati in casa.