Giada Zanola, le amiche: “Temeva la diffusione di video intimi”

Favero resta in carcere

Nel frattempo, Andrea Favero resta in carcere anche se il fermo del pm motivato soprattutto col "pericolo di fuga" non è stato convalidato dalla Gip Laura Alcaro. Quest’ultima ha tuttavia emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare che lo tiene in cella. La decisione arriva alla luce dei "gravi, precisi e concordanti" indizi di colpevolezza nei confronti del 39enne. Nell'interrogatorio di garanzia, al carcere Due Palazzi di Padova dove era presente anche il pm Giorgio Falcone, Favero ha fatto scena muta e non ha voluto neanche rilasciare dichiarazioni spontanee. La difesa ha presentato istanza per un'attenuazione della misura cautelare, che non è passata. Non esiste il "pericolo di fuga" - nel provvedimento del pm era stato legato al fatto che Favero è un camionista, pratico di viaggi e itinerari in tutta Europa - ma tutto il resto dell'impianto accusatorio, costruito con le indagini e le parziali ammissioni fatte da Favero, resta in piedi. Per lasciare il carcere, in sostanza, l'indagato dovrà dimostrare di voler collaborare alla ricostruzione delle ultime ore di vita di Giada Zanola, fino a quando il suo corpo è volato giù dal ponte sull'autostrada Venezia-Padova. Cosa che Favero non ha ancora fatto. In attesa del via libera dei funerali di Giada Zanola, che non saranno a breve, dopodomani il sindaco di Vigonza, comune padovano nel quale viveva la vittima, ha organizzato in serata una fiaccolata, con partenza nel punto del cavalcavia dal quale la donna è stata gettata sull'autostrada.