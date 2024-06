Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Prosegue la guerra a Gaza (LO SPECIALE), con l’ultimo raid Israeliano su Rafah che ha portato alla condivisione sui social di uno slogan per il cessate il fuoco, All eyes on Rafah, diventata rapidamente virale. Negli stessi giorni una città italiana ha deciso di esporre la bandiera della Palestina.

La febbre Dengue continua ad espandersi, raggiungendo anche l’Italia; mentre inizia a circolare nel mondo Sniffy, la polvere da sniffare legale che ha fatto scattare l’allarme delle autorità e già distribuita in Austria, Germania e Svizzera.

L’India fa i conti con il caldo: registrata dai servizi meteorologici indiani una nuova temperatura massima a New Delhi, un record non solo per la capitale ma a livello nazionale. Un primato mondiale di tutt’altro carattere quello messo a segno da dj Faber Moreira, 59 anni, che ha suonato la console ininterrottamente per diverse ore davanti a un pubblico complessivo di oltre 25mila persone.

Ancora notizie dall’estero. Il Parlamento della Colombia ha votato a larghissima maggioranza il divieto agli spettacoli di corrida; intanto il tribunale di West Kowloon si è pronunciato nei confronti dei 14 attivisti pro-democrazia di Hong Kong, il più grande caso di sicurezza nazionale nella città cinese.

La piattaforma indipendente Bonus Finder ha messo in fila i migliori attori italiani. Jannik Sinner fa parlare di sé non per i suoi colpi da maestro ma per la sua vita privata, confermando una relazione con una collega tennista.

Infine, annunciati conduttore e giuria della prossima edizione di X Factor (LO SPECIALE). Giorgia al debutto come conduttrice troverà al tavolo dei giudici una formazione del tutto inedita.

