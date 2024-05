Google Maps cancella tratto Autobrennero, traffico in tilt: ecco dove

Chilometri di coda per l'interruzione "fantasma"

L'errore, oltre a mandare in tilt i navigatori, costringe gli automobilisti a uscire al casello di Vipiteno, attraversare la cittadina dell'Alta Val d'Isarco (la strada statale è bloccata) e, quindi, raggiungere il valico di frontiera con l'Austria lungo la strada statale. L'interruzione in realtà non c’è, ma gli utenti stanno lasciando l'autostrada a Vipiteno seguendo le indicazioni che forniscono i navigatori basati sui dati di Google Maps. A seguito dell'errore, sull'Autobrennero in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno si sono sviluppati fino a 6 chilometri di coda. Su entrambe le carreggiate, si è registrato traffico intenso su un tratto di oltre 100 chilometri tra Bolzano Sud e Affi. Il grande traffico di questi giorni in quell’area geografica è dovuto anche alle festività nazionali in Austria e Germania.