Incidente tra camion e auto sulla A1, due morti e un ferito

I mezzi coinvolti

L'autostrada A1, dopo lo scontro, è stata chiusa in direzione di Firenze proprio nel tratto interessato dall’incidente che ha coinvolto quattro mezzi pesanti e quattro autovetture in tutto. L’impatto si è verificato poco dopo le 10.30 al km 328 e, attualmente, all'interno del tratto interessato si registrano 5 chilometri di coda in direzione di Firenze e 3 chilometri in direzione di Roma. Per chi viaggia verso Firenze, dopo l'uscita obbligatoria a Valdarno, Autostrade consiglia di percorrere la Ss69 S.Giovanni-Montevarchi in direzione Figline Valdarno per poi rientrare in A1 ad Incisa in direzione Firenze.