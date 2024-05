Incidente con la moto regalo di compleanno: Matilda muore a 18 anni

Tragedia nel Bresciano sulla strada che collega Comezzano-Cizzago a Cossirano, frazione di Trenzano. Matilda Agnesi ha perso la vita in un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter, un Benelli 125, ricevuto da poco come regalo di compleanno

Vani i soccorsi per la giovane

Stando alle ricostruzioni da parte degli agenti della polizia stradale di Brescia, la giovane ha perso il controllo della moto - non si sa se per un malore o per disattenzione - e, mentre percorreva la strada provinciale 20 in direzione Castrezzato, è caduta finendo in un campo agricolo. Il primo che ha provato a prestare soccorso è stato un automobilista che, qualche minuto dopo, è passato dal luogo del drammatico incidente e successivamente sono stati i sanitari del 118 a provare a rianimarla, invano, per circa un'ora. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Chiari, un'ambulanza da Trenzano e un elisoccorso. Matilda Agnesi è la diciottesima persona, da inizio anno, che ha perso la vita lungo le strade bresciane.