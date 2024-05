Cadavere decapitato, fratello della vittima condannato all'ergastolo

Severi in carcere dall'8 luglio 2022

Daniele Severi si è sempre dichiarato innocente e si trova in carcere dall'8 luglio 2022. I legali della Difesa avevano puntato a smontare le due prove più pesanti presentate dall'accusa: un guanto sporco con il Dna di Franco ritrovato nel cofano dell'auto di Daniele (chiunque avrebbe potuto metterlo lì e all'interno del guanto non c'è il dna di Daniele, la tesi della difesa) e la macchia di sangue di Franco su una scarpa di Daniele (la macchia, secondo la difesa che ha sottolineato come il sangue non sia databile, risalirebbe ad una precedente lite fra i due, culminata con un pugno al volto che avrebbe provocato a Franco una lieve emorragia nasale). E' stato sottolineato anche come gli inquirenti non avrebbero indagato a fondo su alcune frequentazioni di Franco, potenzialmente a rischio.