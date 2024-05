Liguria, Toti: "Non ho commesso reati". Interrogatorio tra 2 settimane

Il governatore della Liguria, ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione, attraverso il suo legale ha assicurato che dimostrerà la correttezza del suo operato. Avrebbe preferito tempi più rapidi per il faccia a faccia con i magistrati, ma "aspetta" ascolta articolo

Giovanni Toti, il governatore della Liguria ai domiciliari dal 7 maggio per corruzione, ha parlato, ieri, per la prima volta, attraverso il suo legale e ha assicurato: "Non ho commesso alcun reato. Ora penso ad arrivare all'interrogatorio - che si terrà non prima di due settimane, ndr - preparato per dimostrare la correttezza del mio operato". Toti avrebbe preferito tempi più rapidi per il faccia a faccia con i magistrati, ma "aspetta". Ha invece già parlato al Gip l'imprenditore Aldo Spinelli: "Il governatore si è mosso, ma non ha fatto nulla".

La strategia difensiva Toti, con il suo avvocato, Stefano Savi, sta mettendo a punto la strategia difensiva, per dire che non c'entra nulla con quanto gli viene contestato dai magistrati, secondo i quali avrebbe ricevuto finanziamenti per oltre 74 mila euro versati al suo Comitato dagli imprenditori Spinelli in cambio di pratiche e soluzioni che potessero agevolare la loro attività. Chiuso nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, Toti sta trascorrendo il tempo a leggere gli atti e a lavorare in vista del faccia a faccia con i pm guidati dal Procuratore Nicola Piacente. approfondimento Inchiesta Liguria, gli incontri intercettati: le foto agli atti

Le dichiarazioni di Spinelli Spinelli, figura chiave nell'inchiesta (anche lui ai domiciliari), invece, ha già parlato con i giudici e, riferendosi a Toti, ha detto: "Le cose elettorali le ho sempre date a lui, abbiamo fatto il Festival della Scienza, abbiamo fatto il Festival dei Fiori, abbiamo alle chiese dato i contributi, ho fatto il Palazzo di San Lorenzo... la chiesa di San Lorenzo". Spinelli ha ribadito di aver fatto finanziamenti "solo tutti ufficiali" e che Toti "non ha fatto niente" per la concessione del Terminal Rinfuse, "perché la pratica era già passata in comitato" e "doveva solo essere ratificata".