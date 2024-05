Le prime pagine dei quotidiani di oggi 16 maggio: la rassegna stampa

L'attentato in Slovacchia contro il premier Robert Fico domina le aperture di tutti i quotidiani. Spazio poi all'indagine a Genova che coinvolge il governatore Toti e alla concessione dei domiciliari in Ungheria per Ilaria Salis. Lo sport è tutto concentrato sul calcio, con la finale di Coppa Italia vinta ieri sera dalla Juventus che ha battuto 1-0 l'Atalanta